Un seminario multidisciplinar afonda en Vigo nos grandes retos aos que se enfronta o sector marítimo-pesqueiro

Dar visibilidade e realizar unha an√°lise cr√≠tica das normas, pol√≠ticas e programas desenvolvidos, nomeadamente pola UE, en pro dun crecemento sostible, dende unha perspectiva medioambiental, econ√≥mica e social, do sector pesqueiro, son os obxectivos do seminario internacional¬†Pesca e crecemento sostible¬†que, ata esta tarde, se desenvolve na sede da Fundaci√≥n MarInnleg, no peirao de trasatl√°nticos de Vigo. A xornada, que se celebra ao abeiro do proxecto Jean Monnet¬†Unha visi√≥n europea dos oc√©anos e dos mares: pesca mar√≠tima e crecemento sostible, conta coa participaci√≥n de 25 investigadores “de universidades espa√Īolas e estranxeiras de catro √°reas xur√≠dicas: Dereito do traballo e da seguridade social; Dereito internacional p√ļblico; Dereito internacional privado e Dereito mercantil, polo que tanto o seminario, como o proxecto, te√Īen car√°cter multidisciplinar”, explica Francisca Fern√°ndez Prol, docente e investigadora da Universidade de Vigo e responsable deste proxecto Jean Monnet.

Xunto √° UVigo, Campus do Mar, a Fundaci√≥n MarInnleg e o Instituto mar√≠timo-pesqueiro do Atl√°ntico colaboran nesta iniciativa que se desenvolve no per√≠odo 2019-2021, e que tampouco estivo exento nestes √ļltimos meses dos efectos da covid-19. “Algunhas actividades do proxecto desenvolv√©ronse desde marzo en li√Īa, foi o caso do obradoiro celebrado en colaboraci√≥n co Instituto mar√≠timo- pesqueiro, e este seminario cel√©brase con aforo reducido a 25 investigadores, participando, alg√ļns que non puideron desprazarse, de xeito telem√°tico”, detalla a responsable do proxecto.

Tres eixes tem√°ticos

Desde onte e ata √ļltima hora desta tarde suc√©dense as intervenci√≥ns de persoas expertas nos tres eixes tem√°ticos arredor dos que se organizou o seminario: unha visi√≥n integrada e interdependente; crecemento e protecci√≥n do medio ambiente e a pesca: un sector econ√≥mico e un xacemento de emprego. As√≠ mesmo, nas sesi√≥ns estanse a divulgar os estudos realizados no marco do proxecto¬†Unha visi√≥n europea dos oc√©anos e dos mares: pesca mar√≠tima e crecemento sostible.