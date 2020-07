Un sendeirista foi evacuado en helicóptero medicalizado ao sufrir unha caída na Lama

O helicóptero medicalizado con base en Santiago dos servizos médicos de urxencia acudiu esta tarde ao concello pontevedrés da Lama para rescatar a un varón que sufriu unha caída na zona das pozas da fervenza da Fírveda

As condicións do terreo, rochoso, esvaradío e de difícil acceso, fixo necesaria a evacuación do ferido na aeronave medicalizada para ser atendido no centro hospitalario de referencia das lesións provocadas pola caída, concretamente, un traumatismo no ombreiro.

Foi un compa√Īeiro do sendeirista que se puxo en contacto co 112 Galicia, preto das 18:30 horas, para informar da situaci√≥n e solicitar asistencia m√©dica para o home. As√≠, ademais dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pediuse a colaboraci√≥n dos Bombeiros do Saln√©s, dos axentes da Garda Civil e tam√©n pasouse aviso aos membros de Protecci√≥n Civil de Oitav√©n-Tea.

Hora e media m√°is tarde, √°s 20:00 horas, a mesma aeronave desprazouse ata Salvaterra de Mi√Īo para prestar asistencia a un home que foi atopado inconsciente no sendeiro do r√≠o Mendo.

O 112 Galicia tivo constancia do desprazamento do helicóptero ao ser informado polo equipo de urxencias sanitarias. De feito, para prestar apoio na aterraxe da aeronave, desde o 112 solicitouse a intervención do GES-SPEIS Ponteareas, dos axentes da Garda Civil e tamén informouse á Policía Local.