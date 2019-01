Un total de 13 empresas presentan as súas ofertas para a eliminación dos tramos de concentración de accidentes na estrada PO-552, En Vigo, cun investimento de máis de 1 M€

Connect on Linked in

Un total de 13 empresas veñen de presentar as súas ofertas para executar as obras de eliminación dos tramos de concentración de accidentes na estrada autonómica PO-552, no Concello de Vigo, cun investimento autonómico de máis de 1 millóns de euros.

Esta intervención ten por obxecto mellorar a seguridade viaria nun treito de 4,5 km da estrada autonómica PO-552, entre a intersección coas estradas de Matamá e Muíños e á entrada de San Miguel de Oia, no municipio olívico.

As obras previstas comprenden a transformación da intersección coas estradas a Matamá e Muíños, situada no punto quilométrico 1+100 da marxe dereita, executando unha glorieta. Tamén se converterá noutra rotonda a intersección co camiño de Romeu, situada no punto quilométrico 1+780,que comunica coa PO-325.

As tarefas inclúen a reordenación da intersección de baixada á Gándara, no punto quilométrico 2+100, na que se restrinxirán os xiros, que poderán realizarse na nova glorieta do punto quilométrico 1+770 e na existente no 2+300.

Tamén se executará unha nova glorieta no punto quilométrico 3+060, que permitirá restrinxir o de entrada á rúa Manuel Lago, e outra no punto quilométrico 5+100 para moderar a velocidade e facilitar os cambios de sentido en condicións de seguridade.

Intervirase en pequenos tramos de beirarrúas, complementarios á mellora das interseccións, reforzarase a sinalización dos pasos de peóns do tramo, e limitarase o aparcadoiro nos 10 m anteriores para facilitar a súa percepción, e melloraranse as paradas de autobús.

Esta iniciativa está enmarcada na estratexia da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para ter eliminados en 2020 todos os treitos de concentración de accidentes nas estradas autonómicas. Na área de Vigo, execútanse 12 obras para suprimir os 18 puntos negros, cun investimento duns 5,5 M€.

En paralelo, a Xunta tamén fomenta a mobilidade sostible en Vigo e na súa contorna a través do Plan de sendas na comarca, á que destina arredor de 6 M€ nun total de 11 itinerarios nunha zona caracterizada pola súa alta densidade de poboación.