Un total de 6 empresas presentan as súas ofertas para a explotación e mantemento do encoro de Eiras A Xunta continúa a asumir a xestión de Eiras para garantir a seguridade e o correcto funcionamento do encoro á espera de que o Concello de Vigo se pronuncie sobre a proposta de convenio polo que asumiría a súa xestión