Un total de 71 traballadores eventuais de Povisa serán indefinidos a partir do 1 de xaneiro

O conselleiro delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, comunicou este mércores a 71 traballadores eventuais do hospital Povisa que a partir do 1 de xaneiro de 2020 os seus contratos serán de carácter indefinido. A decisión do grupo Ribeira Saúde prodúcese co obxectivo de proporcionar estabilidade ao persoal e consolidar o emprego.