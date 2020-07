Un traballador foi evacuado en helicóptero despois de caer por unhas escaleiras na Pobra de Trives

Un equipo médico a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense desprazouse hoxe á Pobra de Trives para atender a un traballador que caeu por unhas escaleiras.

O accidente produciuse ás 16:30 horas desta tarde no lugar da Encomenda, tal e como indicou a persoa particular que solicitou axuda a través do 112 Galicia.

A partir de aí, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia avisou aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudiron a bordo do helicóptero con base en Ourense. Ademais, contaron coa colaboración dos membros do GES de Castro Caldelas e dos axentes da Garda Civil.