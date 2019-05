Un traballo de eduación sobre violencia de xénero gaña o premio de investigación para residentes de atención primaria en Vigo

Connect on Linked in

Un traballo sobre a importancia da intervención educativa sobre violencia de xénero nos centros de saúde conseguiu o primeiro premio de investigación para residentes, tanto de medicina como de enfermaría de Atención Primaria. A convocatoria do premio chega xa á súa terceira edición e está dirixida a fomentar e cultivar os hábitos de investigación no mencionado nivel asistencial.

“Efectividade dunha intervención educativa sobre violencia de xénero en centros de atención primaria da área de Vigo”, é o título do proxecto gañador que asinaron os facultativos residentes Beatriz Pérez, María Dorrego, Pedro José Otero e Laura Otero Gómez, dos centros de saúde de Coruxo, Porriño e Sárdoma.

A organización e o xurado consideraron que, nesta edición, en lugar dun segundo premio outorgásense catro accésits. Todos eles, do mesmo xeito que o primeiro premio, están relacionados, ademais de con aspectos asistenciais, con asuntos de especial interese social: violencia de xénero, adicción a Internet, tabaquismo e envellecemento da poboación.

Así, un dos accésits foi para as enfermeiras Sara Macías e Nadia Rodríguez, dos centros de saúde Pintor Colmeiro e Val Miñor, polo proxecto de “Taller grupal de deshabituación tabáquica combinado con actividade física”. Outro accésit obtívoo o traballo “Detección precoz e consello breve para o uso problemático da Internet en adolescentes da área sanitaria de Vigo”, asinado pola enfermeira Marta Baz, do centro de saúde de Teis.

Os outros dous accésits tiveron o denominador común do envellecemento poboacional, enfocado desde diferentes prismas. “Valoración xeriátrica integral co instrumento MAGIC modificado e calidade de vida en anciáns: ten influencia a orde de administración dos cuestionarios?”, subscrito pola enfermeira residente do centro de saúde Pintor Colmeiro, Maika Pallas, foi un deles. E o outro estivo subscrito polo de persoal sanitario (médicos e enfermaría) do centro de saúde Val Miñor integrado por María Isabel Carril, Goretti Fernández, Silvia Portela e Nadia Rodríguez, co título “Efectividade dunha intervención grupal complexa en persoas de 50 a 69 anos con ou sen queixas subxectivas de memoria en atención primaria”.

En edicións anteriores dos premios subvencionábase con 1.000 euros aos vencedores para que puidesen asistir e expoñer o seu traballo na reunión anual da Rede Europea de Investigación en Atención Primaria. Ao celebrarse este ano dita reunión en Vigo, a axuda estará destinada a que os premiados colaboren na organización do devandito evento.

Trece proxectos

Os premios á investigación de médicos e enfermeiras residentes de Atención primaria consolídanse ao alcanzar xa a súa terceira edición. A primeira levouse a cabo ao termo do ano académico de 2017.

Nesta ocasión concorreron 13 proxectos, todos eles cun alto nivel, segundo recoñeceron os membros do xurado (pertencentes á EOXI de Santiago). A organización da convocatoria correu a cargo da comisión docente de Atención Primaria, da que forman parte Ana Clavería e Mariví Martín. Os traballos foron defendidos polos seus autores nun acto que se celebrou na aula de docencia do Centro de Saúde de Rosalía de Castro. Durante as defensas, ademais de titores dos centros de saúde aos que pertencen os residentes que concorreron, estiveron presentes o xerente da área sanitaria de Vigo, Félix Rubial; a subdirectora de Procesos sen Ingreso, Reyes Díaz; e a subdirectora de Procesos de Enfermaría sen Ingreso, Mar de la Peña.

Destacou, un ano máis, o importante nivel alcanzado polos proxectos de investigación asinados polo persoal de enfermaría. Xa en 2018 foron dúas enfermeiras as que gañaron o primeiro premio na segunda edición.