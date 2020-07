Un turismo remata enriba do tellado dunha casa en Cangas cando o seu condutor trataba de manobralo

Unha manobra mal sucedida rematou cun turismo encaixado enriba do tellado dunha casa, á altura do número 78 da Avenida da Coruña, no termo municipal pontevedrés de Cangas.

A pesar do aparatoso incidente, afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais.

Os feitos tiveron lugar próximo ás once horas da pasada noite. Neste momento, unha persoa particular chamou ao 112 Galicia para informar que un vehículo rompera o muro do inmoble e terminara enriba do tellado cando o seu condutor trataba de manobralo.

Segundo o relato da testemuña do sinistro, aínda que ninguén resultara ferido, era necesaria a colaboración dos equipos de emerxencia para asegurar que a situación non representase un risco para a estrutura da vivenda.

Deste xeito, desde o 112 pasouse aviso aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local e tamén aos membros de Protección Civil de Cangas.

Unha vez no lugar, os efectivos de intervención confirmaron que ninguén resultou ferido e procederon a comprobar que o vehículo estivese estable para que, posteriormente, puidese ser retirado por un guindastre.