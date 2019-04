Un xulgado embarga a Renfe pola falta de pagamento de 465 euros de indemnización a un socio de FACUA

O Xulgado do Mercantil número 1 de Córdoba decretou o embargo de bens a Renfe para poder facer fronte á indemnización de 465 euros que debe pagarlle a un socio de FACUA Córdoba que perdeu un voo a Düsseldorf pola cancelación do seu tren. A compañía foi sentenciada, o pasado 28 de xaneiro, a abonar ao usuario o prezo dos billetes de AVE e de avión.

