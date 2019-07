Una App te dice si tienes derecho a compensación ante retraso o cancelación de un vuelo

Connect on Linked in

El verano en nuestro país suele caracterizarse por las noticias de retrasos y huelgas de los empleados de una u otra compañía aérea. Debido al aumento de tráfico aéreo, la congestión es inevitable en algunos aeropuertos y a veces las compañías no logran evitar las interrupciones de vuelos y las consecuencias muchos pasajeros han sufrido alguna vez. Si te vas de vacaciones en las próximas semanas, cruzar los dedos para que no tu vuelo salga puntual es algo que no cuesta nada, pero si no funciona y finalmente hay un retraso o una cancelación conocer tus derechos de pasajero y reclamar una compensación también te saldrá gratis.

En caso de cancelaciones, retrasos o denegación de embarque puedes tener derecho a reembolsos de hasta 600 euros y gracias a la aplicación gratuita AirHelp podrás consultar la compensación que te corresponde en menos de 5 minutos.

Sigue leyendo para saber cómo funciona la app y cuáles son tus derechos de pasajero aéreo en caso de retrasos y cancelaciones.

Derechos del pasajero que deberías conocer antes de ponerte en viaje este verano

Acabas de pasar por los controles y en los monitores aeroportuarios se anuncia un retraso en tu vuelo. Si no conoces tus derechos en caso de cancelaciones y retrasos este es un buen momento para revisarlos, mientras esperas que comuniquen más informaciones acerca de la salida de tu vuelo.

El Reglamento CE 261/2004 es la fuente de referencia para los viajeros en Europa. En sus artículos se recopilan todos los derechos en caso de interrupción del vuelo. Te recordamos los principales:

Derecho a información. La aerolínea tiene la obligación de informar a sus pasajeros acerca de sus derechos en caso de cancelaciones o retrasos. En caso de interrupción de tu vuelo, solicita información a los asistentes de la compañía con la que viajas.

Derecho a asistencia. Cuando se produce un retraso de más de dos horas o se cancela un vuelo, la compañía aérea tiene que ofrecer dos llamadas gratuitas y acceso al correo electrónico, comida y bebida suficientes por el tiempo de espera y, si fuera necesario pasar la noche, también alojamiento y transporte de ida y vuelta hacia el aeropuerto.

Derecho a reembolso del billete o viaje alternativo si tu vuelo se cancela o se produce un overbooking y la compañía deniega tu embarque.

Derecho a reembolso en caso de retraso superior a 5 horas o cancelación.

Derecho a reclamar y obtener las compensaciones que te corresponden.

En caso de pasajeros con movilidad reducida, tienes el derecho a viajar en las mismas condiciones que otros pasajeros.

Derecho al reembolso e indemnización en caso de retraso en la entrega o extravío de equipaje.

También es importante que tengas en cuenta que las compañías aéreas tienen la obligación de compensar a sus pasajeros solo cuando la interrupción del vuelo es responsabilidad de la misma. Existen, de hecho, una serie de circunstancias definidas “extraordinarias” que dispensan a las compañías aéreas del pago de indemnizaciones por cancelaciones o retrasos. Hablamos, por ejemplo, de:

Condiciones de mal tiempo que representan un riesgo para las operaciones de vuelo. No se consideran tales las condiciones meteorológicas sobre las que la compañía tiene conocimiento previo y por las cuales tiene la responsabilidad de tomar medidas y organizarse para garantizar la puntualidad del vuelo.

Situaciones de inestabilidad política en el país de salida o llegada de un vuelo que suponen un riesgo para los pasajeros o la tripulación.

Huelgas de los controladores de vuelo o personal aeroportuario.

Si este verano tu vuelo se retrasa o cancela y quieres saber si tienes derecho a alguna compensación, la manera más fácil y rápida de conocer los derechos del pasajero te la ofrece AirHelp.

AirHelp te ayuda a reclamar tus derechos y recibir las compensaciones que te corresponden

AirHelp es la compañía líder mundial experta en derechos de los pasajeros que ofrece sus servicios a los viajeros que reclaman por cancelaciones, retrasos y overbooking.

Puedes acceder a su aplicación en la web o descargarla en tu móvil. Ante una interrupción de vuelo, simplemente abriendo la aplicación gratuita AirHelp en tu móvil y escaneando tu tarjeta de embarque o introduciendo los datos del vuelo en la aplicación web, podrás saber si tienes derecho a una compensación.

Para poder ofrecer una experiencia de calidad y reducir al máximo el margen de error, la aplicación se basa en la Inteligencia Artificial desarrollada por los ingenieros de la compañía.

Cuando envías tu consulta a través de la aplicación, los datos son analizados en tiempo real por los asistentes virtuales AirHelp sobre la base de miles de casos llevados a cabo con éxito por el team de abogados AirHelp.

Con una precisión del 95% en la evaluación de las solicitudes, la App AirHelp puede ofrecer respuestas en pocos minutos. Luego, si lo deseas, podrás crear un account y dejar que los expertos de la compañía se encarguen de remitir tu reclamación a la aerolínea y gestionar por ti todas las fases del proceso. Podrás así seguir disfrutando de tus vacaciones y solo tendrás que pagar una comisión por el servicio cuando la aerolínea haga el reembolso.