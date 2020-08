Una mujer de 92 años accidentada en su domicilio es asistida por la Policía Local y Bomberos

El pasado lunes a las 11:00 horas,¬†vecinos del cami√Īo Cordoeira¬†solicitaban presencia policial para¬†colaborar con bomberos en la apertura de una puerta para auxiliar a una anciana ca√≠da en su domicilio.

Una vez en el lugar, la Polic√≠a Local y una dotaci√≥n de Bomberos localizaron la vivienda donde se encontraba la se√Īora. Entraron por la parte posterior de la finca, accediendo desde el exterior, observando a trav√©s de la ventana a la se√Īora de avanzada edad semi tendida en el suelo.

La mujer se encontraba consciente y respond√≠a a est√≠mulos por lo que se procedi√≥ a solicitar una dotaci√≥n del 061 para su posible traslado en ambulancia. Ante la imposibilidad de¬†acceder¬†por la puerta, lo hicieron¬†a trav√©s de una ventana quitando¬†uno de los segmentos met√°licos de la misma¬†sin causar ning√ļn tipo de da√Īo.

Una vez en el interior, dos bomberos y un agente se dirigieron a la habitación donde se encontraba la mujer. Conversaron con ella, dando muestras de total lucidez e indicando que no tenia lesiones, ya que más que caerse se había deslizado al suelo.

Se consultó con el médico de sala del 061, el cual a la vista de que no presentaba lesiones aparentes, se mostraba orientada y sus signos vitales eran correctos, anuló la asistencia de la ambulancia al lugar.

Se recabaron datos en el lugar resultando¬†M. D. C. C. G.¬†de¬†Vigo¬†y 92 a√Īos de edad.¬†Se le ayud√≥ a llegar a su cama, se cerr√≥ la vivienda y coloc√≥ el larguero de la ventana en su lugar. La anciana indic√≥ que ten√≠a familia, que estaban trabajando, no queriendo que se les avisase.