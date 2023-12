Una treintena de talleres de Artesanía de Galicia participan en el compostelano Mercado da Estrela con el apoyo de la Xunta

La gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitó esta mañana la feria creativa del Mercado da Estrela, un evento de referencia en el Nadal de Santiago de Compostela, que se celebra hasta mañana domingo y que cuenta un año más con la colaboración de la Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Durante su visita, la gerente destacó el papel de la artesanía en la dinamización del comercio local, muy especialmente en unas fechas como las navideñas, y animó a apoyar el talento artesanal gallego y a apostar por los productos hechos a la mano, individualizados y de calidad que se comercializan bajo la marca Artesanía de Galicia.

El Mercado de la Estrela es un festival gratuito en el que se muestra el talento y la creatividad de profesionales gallegos de diferentes disciplinas y que se realiza en varios espacios del casco viejo compostelano.

El espacio dedicado la Artesanía de Galicia –situado en el segundo piso de la obra social de Abanca (Plaza de Cervantes)– cuenta con 31 expositores especializados en oficios como la cerámica y la alfarería, la joyería, los juguetes, la moda, la sombrerería, la cestería, la forja, la bisutería, la serigrafía y el cuero. La feria creativa estará abierta hasta mañana domingo en horario de 11:00 a 21:00 horas.

Los expositores de Artesanía de Galicia que participan en esta 12ª edición del Mercado da Estrela Cavalinho do demo (Fornelos de Montes), Sopa de Nuez (Lugo), Jerolas (Curtis), Tuuinx (Ames), Gaia cerámica (Gondomar), Leónlagata (Sanxenxo), Eailustra (Cerdedo-Cotobade), J. Eiroa Forja (Culleredo), Alba Domínguez – Selébrities (O Grove); Mimacuir (Taboada); Conloquetengo (As Pontes); Carballo Estrella (Pontevedra); El Carabel Ecocestos (Ferrol); Adanegra Textil (A Guarda); los talleres de Pontedeume Julia Vilariño y Hana no Boshi; los de A Coruña Pasamarela, Zeltia al aire; los talleres de Vigo Como pez en el agua, Mario López y Blautorpías; los de Ourense Boro y Fento do Vento; los de A Estrada Doña Formiguinha y Capixuta; y los talleres compostelanos Milena Colella, Contraform, Muñeco loco, Jatafarta, Latonta y Larubia y Brigantia Orfebres.