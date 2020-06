Una vivienda cedió y una señora precipitada al piso inferior en la zona de Coia

Este suceso tuvo lugar a las 16:53 horas del día de ayer, cuando se recibió llamada en la Sala de Comunicaciones de la Policía Local de Vigo.

La alertante informaba que el suelo de una vivienda había cedido y una señora había caído al piso inferior sin que pudiera salir ya que este estaba cerrado.

En principio se desconocía el alcance de las lesiones que esta persona podría presentar.

Varias Unidades se trasladaron inmediatamente al lugar sito en la zona de Coia.

Comprobando que se trataba de una vivienda unifamiliar de bajo y piso. Todo parece indicar que el accidente se produjo al encontrarse la mujer en el cuarto de baño del primer piso y ceder totalmente el suelo de madera desplomándose al piso inferior.

A la llegada de los Agentes la mujer; E. A. R, de Vigo y 70 años de edad, ya había sido rescatada por su propio hijo; E. J. D. A, de Coruña y 42 años de edad, morador de ese domicilio mediante una escalera de mano.

En ese momento estaba sentada en una silla de la cocina y afortunadamente, a simple vista, sólo presentaba magulladuras.

No pudieron salir por la puerta del bajo, ya que está alquilado a unas personas que no viven allí y que no pudieron localizarlas en este momento.

Al lugar se desplazó una dotación del 061, que procedieron a atender a la víctima y trasladarla al Hospital Alvaro Cunqueiro para su observación.

Igualmente se presentó una dotación de Bomberos del parque de Balaídos, que tras una inspección indicaron que el suelo de toda la vivienda es inestable, y que se puede volver a producir su hundimiento en cualquier punto y momento, recomendando adoptar medidas para evitar esa situación.

Fotografías