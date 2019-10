Unha árbore caída provoca detencións e atrasos en tres liñas de tren entre Vigo e Ourense

Unha árbore caída na vía provocou detencións e atrasos este domingo no tramo entre Vigo e Ourense realizado por tres liñas de tren, segundo informan a Europa Press fontes de Adif.En concreto, o primeiro convoi que se topou con esta incidencia ao redor das 7,50 desta mañá foi o de media distancia Vigo-Ponferrada-León e quedou detido entre a parada de Guillarei, en Tui, e Salvaterra (Pontevedra).

Ademais deste servizo, quedou afectado o de media distancia que fai o roteiro Vigo-Ourense, cuxos pasaxeiros tiveron que baixarse no Porriño para ser levados ata a cidade de As Burgas en autobús.

Tamén foi cortado o servizo do tren ‘intercity’ entre Vigo e Bilbao, que pasa por Ourense. Quedou detido desde as 10,00 da mañá en Guillarei.

A previsión de Adif é que a vía estea de novo operativa a partir das 12,00 horas. O temporal que este domingo afecta as provincias do sur de Galicia foi o culpable da caída desta árbore que provocou senllas incidencias no servizo ferroviario.