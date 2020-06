«Unha banda na casa», obradoiros de artes plásticas, ciencia, lingua e animación nos campamentos virtuais de Afundación

A Obra Social de ABANCA contin├║a no seu portal Afundaci├│n TV, ma├▒├í luns 29 de xu├▒o a partir das 11.00 h e en directo, coa terceira entrega de ┬źUnha banda na casa┬╗, unha das s├║as m├║ltiplas propostas dos seus campamentos virtuais de ver├ín para todas as idades. En directo e en diferido, abranguen diferentes tem├íticas, desde o teatro, ata a elaboraci├│n de instrumentos musicais ou a pr├íctica culinaria, pasando polo co├▒ecemento dos riscos das redes sociais e Internet, as artes pl├ísticas e os experimentos cient├şficos ata o 17 de xullo.

A terceira das sesi├│ns do programa ┬źUnha banda na casa┬╗, en directo, ser├í ma├▒├í, luns 29 de xu├▒o, ├ís 11.00 h en directo. Este programa, conducido polo profesor de m├║sica Gonzalo Maceira, de Estudio Bonobo e tam├ęn integrante do grupo Furious Monkey House, consiste en transmitir a todo o p├║blico anotado co├▒ecementos sobre a materia para, entre todos, ir compo├▒endo unha banda cos seus respectivos instrumentos.

Pola s├║a banda, desde Naturnova, o centro interactivo de educaci├│n ambiental de Afundaci├│n, preparouse un laboratorio virtual para levar ├í pr├íctica experimentos de ├şndole f├şsica ou atmosf├ęrica. As├ş, o luns explorarase o efecto Marangoni.

A ra├şz da mostra recentemente inaugurada en Agaler├şa, a sala de exposici├│ns virtual da Obra Social de ABANCA, titulada ┬źO mar nas colecci├│ns ABANCA e Afundaci├│n┬╗, o

equipo da ├írea educativa de Afundaci├│n dese├▒ou uns completos recursos did├ícticos nos que conxugan contidos de moi diferentes disciplinas. As├ş, mentres se practican habilidades ling├╝├şsticas e se aprenden novas palabras, rep├ísanse temas vinculados coa xeograf├şa e o medio ambiente de xeito ameno. O luns presentarase a segunda das aventuras destes Retos mari├▒eiros nos que se po├▒er├ín ├í proba as habilidades dos participantes.

No Obradoiro de artes pl├ísticas, as nenas e nenos poder├ín aprender a compo├▒er unha elaborada mari├▒a a partir de materiais reciclados, conxugando, deste xeito, o achegamento a un dos subx├ęneros pict├│ricos m├íis habituais co respecto polo medio ambiente a trav├ęs da reutilizaci├│n de material de refugallo. Na secci├│n de animaci├│n audiovisual denominada ┬źA hora do c├│mic cultural┬╗ ser├í a quenda de abordar Krazy Kat, unha tira de prensa estadounidense creada por George Herriman.

