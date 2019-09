Unha chamada ao 092 evita a fuga de dous homes que roubaron nun piso da Travesía de Vigo

O descanso dos veciños viuse interrompido cando, ás 03:45 horas, escoitan fortes golpes que procedían dunha das vivendas. Ante a sospeita de que estivesen a tentar entrar nalgún domicilio, os veciños deciden chamar ao 092 e informar do ocorrido. Cando a policía chega ao lugar atópase cun grupo de veciños moi intranquilos e nerviosos que se congregan diante do portal, indicando como dous homes saíron do edificio con varias bolsas e unha maleta, afastándose con paso apurado en dirección a rúa Doutor Canoa.

O descanso dos veciños viuse interrompido cando, ás 03:45 horas, escoitan fortes golpes que procedían dunha das vivendas. Ante a sospeita de que estivesen a tentar entrar nalgún domicilio, os veciños deciden chamar ao 092 e informar do ocorrido. Cando a policía chega ao lugar atópase cun grupo de veciños moi intranquilos e nerviosos que se congregan diante do portal, indicando como dous homes saíron do edificio con varias bolsas e unha maleta, afastándose con paso apurado en dirección a rúa Doutor Canoa.