Unha chamada dun taxista vigués salva a vida a un cidadán

Ás 13:17 horas do día de onte mediante chamada á Sala de Comunicacións do 092 desta Policía Local de Vigo o condutor dun taxi informou que un cidadán requirira o seu servizo, solicitando que o leva a urxencias do hospital Álvaro Cunqueiro observando que o citado presentaba unha notable palidez, de feito antes de entrar ao vehículo chegouse a esborrallar motivo polo cal tivo que axudarlle a subir.