Unha colisión frontal entre dous vehículos en Forcarei sáldase con catro persoas feridas, dúas delas graves

Catro persoas resultaron feridas, dúas delas de carácter grave, despois de producirse unha colisión frontal entre dous vehículos en Forcarei. Sucedeu no punto quilométrico 2 da EP-7201, ao fío das 10:20 horas.

Nese momento, unha persoa particular contactou co 112 Galicia para alertar do sinistro.

Decontado, os xestores do CIAE 112 Galicia puxeron os feitos en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, da Garda Civil de Tráfico, do GES da Estrada e dos Bombeiros do Deza.