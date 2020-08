Unha colisión frontal entre unha furgoneta e un coche en Vimianzo sáldase cun home ferido de consideración

Un home resultou ferido de consideraci贸n esta ma帽谩 en Vimianzo nunha colisi贸n frontal entre un turismo e unha furgoneta. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, o var贸n accidentado foi trasladado nunha ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira.

O sinistro produciuse ao f铆o das 6:55 horas na estrada que une Vimianzo e A Coru帽a.

Foi unha persoa particular quen contactou co 112 Galicia nese momento para alertar do ocorrido e, nada m谩is ter co帽ecemento do accidente, os xestores do CIAE 112 Galicia solicitaron a intervenci贸n de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Garda Civil de Tr谩fico, dos Bombeiros de Cee, da Agrupaci贸n de Voluntarios de Protecci贸n Civil da localidade e do servizo de mantemento da estrada.

Coche envorcado en Nar贸n

Por outra banda, durante a pasada tarde tivo lugar un accidente na AG-64, ao seu paso por Nar贸n, que saldouse con d煤as persoas feridas, unha delas excarcerada, despois de que o coche no que circulaban envorcase no punto quilom茅trico 5 da autov铆a.

Para rescatar 谩 persoa atrapada no turismo accidentado, foi precisa a intervenci贸n dos Bombeiros de Nar贸n, que empregaron o material de excarceraci贸n para liberala e que fose atendida polos servizos sanitarios.

A chamada dunha persoa particular ao 112 Galicia, preto das 19:30, permitiu activar un operativo no que intervi帽eron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Garda Civil de Tr谩fico, os Bombeiros de Nar贸n, a Polic铆a Local e o servizo de mantemento da autov铆a.