Unha delegación institucional e empresarial China visitou o hospital Álvaro Cunqueiro

Unha delegación gobernamental e empresarial do sector sanitario en China visitou o hospital Álvaro Cunqueiro, nunha visita organizada polo Clúster Saúde de Galicia, para coñecer o centro e os distintos proxectos de innovación que se están a desenvolver. O xerente do SERGAS, Antonio Fernández Campa, foi o encargado de recibir aos membros desta delegación, procedente de Hunan.

O Clúster Saúde de Galicia, comprometido coa internacionalización do tecido industrial galego do sector saúde, organiza unha serie de misións directas e inversas (LEX – Learning Expeditions) que teñen por obxectivo promover intercambio comerciais, de investimento e colaboracións entre Galicia e terceiros países.

A misión de China está formada pola representante para o goberno desta provincia, con funcións de cámara de comercio; e os directores de China Centre de París e do China Source Capital Investment, dous máximos responsables dunha ampla rede hospitalaria. Buscan investir en tecnoloxías do sector sociosanitario e están especialmente interesados en establecer colaboración en proxectos relacionados coa xenética, intelixencia artificial, células madre, equipamento hospitalario e organización de procesos nas Unidades de Coidados Intensivos e nas áreas de cardioloxía e pediatría especialmente. Así, no Cunqueiro visitaron as Unidades de Coidados Intensivos, e diversas salas de procedementos técnicos. A delegación asiática amosou a súa sorpresa ante a dimensión da infraestrutura e o equipamento tecnolóxico do hospital.

Esta visita enmárcase no Programa Galicia Exporta Organismos Intermedios 2017,operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional e o Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, “Conseguir un tejido empresarial más competitivo”.