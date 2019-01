Unha fochanca de Vigo tivo festa de cumpreanos

Con sorna e festa de primeiros aniversarios, os veciños do barrio de Freixeiro levaron unha torta con vela incluída á fochanca situada na Baixada Ó Pontillón, situado á altura do número de 40, e que destacan que desde o Concello de Vigo levan un ano sen arranxar.

Os veciños denuncian que se rexistraron numerosos accidentes, o último o pasado martes 8 de xaneiro cando un mozo resultou ferido tras caerse da súa moto ao meter a roda dianteira no buraco. A Favec apunta que as propias testemuñas aseguran que tras o accidente a Policía Local unicamente marcou con pintura o buraco e despois marchouse.

