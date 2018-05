Unha forte explosión nun almacén de pirotecnia de Tui xera a Alarma

Connect on Linked in

Hai unha hora, ás 16.25 horas que se rexistrou unha forte explosión nun almacén de pirotecnia, no lugar de Paramos, en Tui, preto de Guillarei. A explosión escoitouse en todo o sur da provincia de Pontevedra, incluído o centro de Vigo, e no norte de Portugal. O 112 mobilizou a bombeiros do Baixo Miño e Vigo, así como a Garda Civil e Policía. A forte explosión causou numerosos danos materiais e disparou as alarmas en toda a comarca, cuxos veciños sairon ás rúas, como o caso de Tui e nos arredores do almacen estourado, descoñécese se hai victimas mortais, NoticiasVigo.es vos tendra informados.