Unha freidora e a campá extractora afectadas nun incendio en Rosalía de Castro

Na mañá do luns o 092 recibiu unha chamada ás 08:18 horas desde a zona de Rosalía de Castro,

O servizo de emerxencias 112 informou dun incendio na freidora dun local da zona indicada.

Tendo constancia do aviso a bombeiros, unha patrulla Policial trasladouse ao lugar en servizo de emerxencia, comprobando ao chegar como as chamas afectaban á freidora e a campá extractora da cociña, situadas ambas as na entreplanta ao fondo do local, sendo visible a columna de fume a través do tiro que chega á terraza.

En espera da chegada do servizo de extinción de incendios, os axentes utilizaron dous extintores de dotación do vehículo policial para a contención das chamas.

É un detalle para resaltar o perigo de explosión que había no lugar debido á instalación da acometida do Gas Natural que dá servizo á cociña do local, pegada a uns dous centímetros por baixo da campá extractora que estaba a arder e que ten a chave de corte xusto despois da mesma, carecendo doutra forma de cortar a subministración sen ser a chave xeral que abastece a todo o edificio. Información facilitada pola dotación de bombeiros que actuou.

Unha vez extinguidas as chamas, indicouse ao requirente titular do local N. M. P. N, nacido en Boiro e domiciliado en Vigo de 40 anos de idade, os pasos para seguir para dar conta dos feitos ao seguro do local, para que á súa vez avisase aos instaladores, ao obxecto de efectuar a revisión completa da acometida do Gas Ciudade.