Unha mala xestión das listas de Política Social da Xunta permite que se oferten contratos a enfermeiras/os con menor puntuación, prexudicando ás mellor posicionadas

O Sindicato de Enfermería advirte á Xunta de Galicia da vulneración que se está levando a cabo nas listas de contratación de profesionais de enfermería nos centros de Política Social.

A Xunta asegura que “Debido a que as listas de xestión propia están esgotadas e os candidatos da oferta xenérica do Servizo Galego de Colocación son insuficientes, a Consellería de Política Social en Pontevedra, A Coruña e Lugo lanza esta oferta na que se achega a relación de necesidades na que se especifica data de inicio e finalización dos contratos de interinidade, así como o centro de traballo de prestación do servizo”. Con todo, é incerto que as listas de xestión estean esgotadas. Ao contrario dispoñen de profesionais suficientes. O problema podería radicar na mala xestión que leva a cabo Política Social coas listas de contratación temporal.

Algunhas profesionais de enfermería puxéronse en contacto co sindicato para explicar a súa situación. “Avísannos o día 3 de xuño dun contrato que se iniciará o próximo 26 de xuño, pero desde o mesmo día que nos ofertan no contrato nas listas aparecemos como traballando, co cal estou máis de vinte días en casa sen traballar nin poder optar a outro contrato entre medias”. Esta situación repítese continuamente, e reflicte unha evidente mala xestión. Ademais supón unha frustración absoluta para as profesionais que ven como levando máis de cinco anos traballando de contrato en contrato, tan só teñen cotizado un ano completo.

A pinga que colmou o vaso deste grupo de enfermeiras/os foi que a Xunta oferte a través dos colexios oficiais de enfermería diferentes prazas nos centros de política social aos que eles, con maior puntuación non poderán acceder. “Din que nos van dando os contratos segundo vanlles chegando, pero doutra banda vemos como teñen previsión de contratos, mesmo para o mes de agosto”. A eses contratos, que en principio non puntuarían, accederán enfermeiras/vos que acaben de finalizar os seus estudos ou que non estean nas listas. Co cal se dará o paradoxo e incongruencia de que unha persoa que paga unhas taxas por estar nas listas con puntuación e moitos anos de experiencia quede o verán na súa casa, mentres un recentemente graduado poida estar a encadear contratos durante todo o verán.

Estas profesionais afectadas consideran que unha boa xestión das listas por parte de Política Social e a Xunta de Galicia podería solucionar esta situación. Aínda que é certo que tamén propoñen que se teña en conta o valor no posto da lista, e que a profesional de enfermería con maior puntuación nela poida ser a primeira en poder elixir contrato. Tamén consideran que non terían que estar en situación de “traballando” mentres esperan a iniciar o seu contrato. No mesmo sentido esixen poder ter continuidade nos contratos, mesmo doutros centros da mesma área, algo ao que agora non poden acceder.

Desde SATSE advertimos que esta “esta non é a forma de levar a cabo os chamamentos a través dos colexios oficiais de Enfermería. Algo que lembra a tempos pasados”. Incluso as listas do Sergas, que tanto criticamos, están mellor que estas. Tendo en conta que, precisamente, este sindicato non asinou o pacto de contratacións.