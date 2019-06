Unha menor resultou ferida a causa dun accidente de tráfico en Arteixo

Print This Post

Unha menor resultou ferida tras saírse da vía o vehículo no que viaxaba pola estrada de Uxes, en Arteixo.

Como consecuencia do impacto, a cativa tivo que ser evacuada ao centro hosptalario de referencia, aínda que estivo en todo momento liberada e accesible.

Foi a chamada dun particular ao 112 Galicia cando pasaban apenas uns minutos das once da noite o que permitiu activar un operativo para atención da menor que sufriu lesións de diversa consideración. En concreto, o coche no que viaxaba pola Travesa Monte das Arcas saíuse da vía, aínda que todos os ocupantes estaban liberados e accesibles.

Deste xeito, desde o Centro Integardo de Atención ás Emerxencias de Galicia pediuse a colaboración dos profesionais sanitarios, así como dos axentes da Garda Civil de Tráfico e os voluntarios de Protección Civil da localidade.