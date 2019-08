Unha menor tenta suicidarse tras ser violada

Non lle quixo contar nun principio á súa nai que a violaban, porque a ela tamén sufriu unha violación e non quería que sufrise.

A menor tardou meses en contarllo á súa nai, porque lle ocorreu o mesmo cando era nova e non quería que sufrise revivindo os feitos. Finalmente acudiu xunto coa súa nai á Garda Civil a interpoñer a correspondente denuncia.

Por mor dos feitos tivo intentos de autolisis (suicidio), polo que tivo que recibir asistencia psicolóxica e psiquiátrica.

Segundo reflicte o relato de feitos probados da sentenza da Audiencia Provincial de Murcia:

Os feitos ocorreron ao redor das catro da madrugada, cando un mozo de 20 anos abordaba á moza de 16 á saída da discoteca. Nun primeiro momento díxoa que quería falar con ela, polo que se afastaron da discoteca.

Non quería falar, violouna analmente

A moza rexeitou ao mozo cando tentou bicarlle, polo que el agárroa e levoulla máis lonxe, onde ninguén podía velos.

Colocouna para a parede e baixoulle os pantalóns e as bragas, obrigándolle a inclinarse cara adiante.

Penetrouna o ano, mentres ela choraba e gritaba, ata que unha vez finalizada a penetración marchouse do lugar.

O autor pasará sete anos no cárcere e sete máis de liberdade vixiada. Deberá indemnizar ademais á vítima con 10.000 euros por danos morais e non poderá achegarse nin comunicarse con ela durante o período de dez anos.

A sentenza confirma que «a violencia foi perfectamente acreditada atendendo ás manifestacións da vítima» e aos exames forenses.

«A iso únese a afectación grave que a agresión sexual ha tido na vida da menor, con cambios vitais significativos a nivel persoal (volveuse retraída, con incidencia nos seus estudos), de relación e integración social (xerouse desconfianza nas súas relacións interpersoais, especialmente cos homes), de sufrimento físico (sangrado anal) e emocional (modificacións nas súas relacións familiares, cambios de humor e de ánimo, angustia, sufrimento psíquico, intento de autolisis, agravamento dalgunhas adiccións (alcol)»

A sentenza continúa «Pero tamén se viu afectada a súa intimidade e dignidade como muller, con repercusión nas súas relacións máis próximas, familiares (xerándose un plus de sufrimento á nai, fronte ao cal a menor se resistiu inicialmente a comunicarllo a esta para que o soubese e axudase, o que acrecentou o seu propio sufrimento persoal) e afectivas (a súa contorna de amizades viuse alterado, as súas relacións co seu noivo víronse afectadas, aínda que continuaría con el a relación). Presentando trastorno de tensión postraumática, ademais de referir a vítima que aínda perduran molestias cando vai ao baño», subliña a Audiencia.