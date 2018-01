Unha moza, ferida ao caerlle enriba un tronco dunha árbore en Ortigueira

Connect on Linked in

Unha moza resultou ferida en Ortigueira despois de caerlle enriba un tronco dunha árbore mentres paseaba pola Praia de Morouzos. Os feitos ocorreron ao fío das 17:30 horas.

Foi nese momento cando a ferida contactaba co 112 Galicia para alertar do sucedido. Indicaba no seu relato que unha onda moi forte levantara un tronco e caera sobre ela. Engadía que non se podía mover.

Con estes datos, o persoal do CIAE pasaba o aviso ao 061-Urxencias Sanitarias, á Policía Local e ao GES de Ortigueira. Ademais, dende o CIAE informouse do ocorrido aos Bombeiros do Eume.

Unha vez no lugar dos feitos, os axentes da Policía Local e os efectivos do GES liberaron á moza levantando o tronco. Finalmente, a ferida foi trasladada nunha ambulancia ata un centro médico.