Unha muller perde a vida tras unha colisión entre dous vehículos en Oia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Unha muller faleceu esta mañá a causa dun accidente rexistrado na estrada que une Baiona con A Guarda, ao paso pola localidade pontevedresa de Oia.

O 112 Galicia coñeceu o suceso ás 12:15 horas de hoxe mediante as chamadas de varios particulares que pedían asistencia urxente por mor dunha colisión na que estaban implicados un turismo e unha furgoneta. Así, desde o 112, avisouse aos profesionais sanitarios do 061-Urxencias Sanitarias, que enviaron á zona o helicóptero medicalizado con base en Ourense, e aos Bombeiros do Baixo Miño e Vigo debido á posibilidade de que houbese persoas atrapadas. Finalmente, a muller puido ser liberada sen a necesidade de empregar os equipos de excarceración, pero, con todo, nada puideron facer por salvarlle a vida.

Ademais, ao lugar do accidente acudiron os axentes da Garda Civil de Tráfico que se encargaron de regular a circulación e establecer as condicións de seguridade mentres duraron as tarefas de atención aos feridos e aterraxe da aeronave.