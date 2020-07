Unha muller sufre unha indisposición na auga en Outes

Unha muller precisou asistencia sanitaria esta tarde despois de sufrir unha indisposici√≥n mentres se atopaba na auga na praia de Sarnela, no concello coru√Ī√©s de Outes.

Para atendela, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 mobilizou un helicóptero medicalizado ata o areal.

O 112 Galicia tivo co√Īecemento da situaci√≥n da muller √°s 17:45 horas, a trav√©s dunha persoa particular. Indicaba no seu relato que sacaran do mar √° muller e a estaban reanimando en terra.

Decontado, os xestores do CIAE 112 Galicia pasaron o aviso ao servizo sanitario, á Policía Local, á Garda Civil, á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade e aos efectivos do GES de Muros.