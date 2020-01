Unha muller viguesa denunciou a través da Liña do Galego o maltrato recibido por ela e mais polo seu fillo o pasado día 10 de xaneiro, no servizo de urxencias do hospital Álvaro Cunqueiro, cando unha pediatra lles esixiu “de moi malas maneiras” que se dirixisen a ela en castelán, “porque ela non é galega”. “O neno tiña 39 e medio de febre e un posíbel cadro de apendicite”, explica a muller, “mais a pediatra pedíalle constantemente que lle repetise onde sentía dor, xa que se expresaba na súa lingua habitual, que é o galego”. Finalmente, a nai tivo que facer de tradutora e repetirlle á facultativa en castelán todo o que dicía o neno. A Mesa pola Normalización Lingüística exíxelle ao conselleiro Jesús Vázquez Almuíña que o servizo galego de saúde, do que é responsábel, respecte os dereitos linüísticos da cidadanía galega e mude todo o preciso para que nunca máis se produzan este tipo de situacións. A entidade de defensa da lingua presentou, tamén, queixas por esta mesma situación ante a Valedora do Pobo e a Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Elsa Quintas, directora do Observatorio de Dereitos Lingüísticos, recórdalle por escrito ao conselleiro Vázquez Almuíña que o Estatuto de Autonomía de Galiza dispón no seu artigo 5 que “a lingua propia de Galiza é o galego” e que os poderes públicos de Galiza garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciaran o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa. Así mesmo, a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, indica no seu artigo 4.1 que o galego é lingua oficial das institucións da Comunidade Autónoma e da súa Administración; e o artigo 6.3 do devandito texto legal insta os poderes públicos de Galiza a promoveren o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns. Quintas solicítalle a Vázquez Almuíña que realice as oportunas pesquisas sobre o grao de incumprimento do emprego do galego nos documentos da Consellaría de Sanidade e do Sergas e o resto de ordenamento legal vixente en materia de normalización lingüística por parte do Sergas.

A Liña do Galego

É un servizo gratuíto ofrecido pola Mesa pola Normalización Lingüística dirixido a toda a poboación que, desde o ano 2007, atende consultas sobre dereitos lingüísticos e tramita queixas cara ás institucións, empresas etc, que os vulneran; así como parabéns para quen dea pasos cara á garantía do dereito a vivir en galego. Desde xullo do ano 2016, a Mesa puxo en marcha a app A Liña do Galego; o obxectivo desta aplicación é proporcionar ás usuarias e usuarios unha nova forma de comunicación que permita o envío de queixas e parabéns dunha forma sinxela, rápida, segura e cómoda.

O pasado ano, 2018, a Liña do Galego tramitou 303 queixas, das que un 12% estaban relacionadas co Servizo Galego de Saúde. Desde a entidade de defensa da lingua saliéntase que “a administración autonómica con funcións e competencias para garantir estes dereitos non só abdica da súa responsabilidade, senón que é a primeira en incumprir as súas propias normas en relación ao galego”. “A Liña do Galego só recolle unha mínima parte das discriminacións e vulneracións de dereitos que acontecen todos os días e que en moitos dos ámbitos son sistemáticas”, lamenta Quintas. “Este dato é máis unha evidencia dos pasos atrás que o goberno da Xunta está a dar nos últimos anos en relación ao impulso do uso do galego na administración e no respecto aos dereitos lingüísticos da cidadanía. Quen máis debería facer cumprir a lexislación que protexe e respecta o galego, é precisamente quen máis a incumpre e vulnera”, lamenta.

Tanto o Consello de Europa como o relator especial para as minorías da Oficina do Alto Comisionado para os Dereitos Humanos das Nacións Unidas teñen recollido nos seus últimos informes que o goberno galego ten a obriga de solventar as dificultades da cidadanía galega para expresarse na súa lingua nun ámbito tan importante como é o da saúde.