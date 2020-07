Unha normalidade sa nun planeta san

Mentres en España e na Unión Europea discútense os plans de reactivación da economía tralo parón da COVID-19, Ecoloxistas en Acción presenta “Por un futuro que poña a vida no centro. Propostas ecoloxistas para un mundo poscovid”. Este é un programa de medidas para que “a reactivación económica estea ligada a un cambio de modelo económico que nos afaste dos problemas ambientais e sociais que padecemos” sinala Lola Yllescas, coordinadora da confederación ecoloxista.

O documento expón que a nova normalidade non pode perpetuar a crise ecolóxica porque, entre outras cousas, arriscaríase a repetir situacións como as que vivimos nestes últimos meses.

Para Yllescas “a pandemia non fixo outra cousa que poñernos fronte ao espello da crise que levamos décadas padecendo, marcada pola perda de biodiversidade, o cambio climático, a contaminación ou a desigualdade social. Se agora vanse a destinar miles de millóns de euros ao estímulo da economía, ten que ser de maneira responsable, aproveitando para realizar os cambios que desde o ecoloxismo e a comunidade científica veñense solicitando”.

A organización ecoloxista denuncia que ata o de agora as medidas adoptadas polo goberno e as comunidades autónomas aseméllanse demasiado ás que se tomaron trala crise financeira de finais da década anterior, que profundaron na crise ecolóxica e a desigualdade social.

“A día de hoxe rescataron con diñeiro público empresas contaminantes sen nin sequera impoñer algún tipo de condicionante ambiental, propuxéronse reducións dos requisitos da normativa ambiental para fomentar a construción e o turismo, e os recortes aos servizos públicos seguen sendo unha ameaza sen atallar.” continúa Yllescas. Por iso a primeira liña de acción que propoñe Ecoloxistas en Acción pasa por “frear a fuxida cara a adiante”. Ao seu entender, “a disxuntiva non está entre medioambiente ou economía senón entre ter un planeta habitable ou non telo”.

Alcanzar un “novo equilibrio ecolóxico” é outra das liñas de acción da confederación ecoloxista. Para iso propón condicionar todas as políticas de recuperación á mellora da saúde humana, á loita contra a perda de biodiversidade, a deter a degradación dos ecosistemas, frear o cambio climático e evitar a contaminación.

Dentro desta liña de acción esbózanse propostas como a de aprobar un plan de emerxencia estatal para deter a perda de biodiversidade ou activar plans específicos de restauración dos ecosistemas degradados.

A economía española ata o de agora dependeu de sectores como a construción, o turismo ou a automoción. Son sectores que, ademais de pouco sostibles, xeran emprego de baixa calidade e provocan moita vulnerabilidade fronte as crises. É por iso que Ecoloxistas en Acción propón “un novo modelo produtivo”, que abandone o dogma do crecemento ilimitado, reduza o peso dos sectores mencionados e aposte por un aumento do emprego na agroecoloxía, as enerxías renovables, a saúde das persoas ou a reparación e recuperación de materiais.

Dentro deste ‘novo modelo produtivo’ o financiamento de todos estes investimentos necesarios para esta transformación poderían obterse ao gravar as actividades máis daniñas co planeta, as grandes fortunas, as transaccións financeiras e a economía especulativa.

Para Ecoloxistas en Acción a reconstrución ecolóxica debe pasar tamén por un “novo equilibrio social” que corrixa as desigualdades sociais e reparta o traballo. Para iso medidas como o reforzo dos servizos públicos, reducir a xornada laboral ou asegurar a vivenda e as subministracións básicas forman parte da proposta.

A última liña de acción, unha “nova cultura da Terra”, propugna medidas educativas que poñan en valor a importancia de gozar da natureza e das relacións sociais fronte á acumulación de bens.

O documento conta cun centenar de medidas en materia de biodiversidade, emerxencia climática, economía e tecido produtivo, facenda, fiscalidade e débeda, enerxía, transporte, urbanismo, turismo, auga, residuos, substancias tóxicas, minería, pesca, agroecoloxía e soberanía alimentaria, políticas sociais, de igualdade e laborais, consumo, educación, comercio internacional, liberdades políticas e desmilitarización e Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

“Esperamos que os sucesivos gobernos, tanto UE, Goberno central, comunidades e concellos tomen boa nota destas propostas, porque nos xogamos o noso futuro, o de todas as persoas” conclúe Lola Yllescas.