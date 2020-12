Unha nova empresa abrirá as súas portas no Parque Empresarial PEMOS-Veigadaña a vindeira primavera

Deste xeito xa son 90 as parcelas adxudicadas no PEMOS-Veigadaña, quedando tan só 6 pendentes de venda. Sendo do 94% a porcentaxe de parcelas ocupadas no polígono mosense e do 6% a de parcelas pendentes de adxudicar.

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a enxeñeira e a tesoureira municipais, reuníronse fai uns días no salón de sesións do Concello con representantes da empresa Frioya, que se atopa rematando as obras para instalarse próximamente no Parque Empresarial PEMOS-Veigadaña. Frioya instalará no polígono mosense un complexo industrial frigorífico.

Frigoríficos Oya (Frioya), conta con licenza municipal para edificio industrial-novo complexo frigorífico no Polígono da Veigadaña, sumando así unha empresa máis que elixe o parque empresarial mosense para asentar as súas instalacións.

O crecemento do Parque Empresarial PEMOS-Veigadaña, que se atopa ao 94% de ocupación, é exponencial; e con esta nova incorporación empresarial a Mos demóstrase unha vez máis o potencial do municipio mosense como Concello empresarial e industrial.

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destaca neste senso que “o feito de que Frioya teña elixido Veigadaña como ubicación para asentarse tradúcese nunha realidade de crecemento empresarial e económico para o noso Concello e na creación de postos de traballo, por iso lle agradecemos á empresa que apostasen por Mos para levar adiante este proxecto. Somos un Concello resolutivo, territorio de oportunidades que se seguen a facer visibles”.

O solar no que se asentará Frioya é o resultado da agrupación das parcelas C02, C03, C04 e C05 do Parque Empresarial de MOS (PEMOS), Polígono Industrial A Veigadaña. A futura actividade a desenvolver por Frigoríficos Oya prevé o almacenamento de europalets de 1.000 kg e de ata 2100 mm de altura a temperatura negativa. O almacenamento realizarase combinando rack fixo e robotizado (bases móbiles) en prol de optimizar o rendemento volumétrico e a eficiencia da instalación.

Dado que a parcela obxecto de proxecto ten 12579.24 m2 edificados, resúltanlle de aplicación 126 prazas de aparcamento, das cales se proxectaron 96 prazas de aparcamento no interior da parcela, de dominio privado.

O proxecto contempla a construción dun edificio industrial para o posterior desenvolvemento da actividade da empresa promotora, especializada en loxística de produtos (alimentarios) conxelados e refrixerados. Consiste nun conxunto de naves industriais encostadas e comunicadas entre sí, de maneira que exteriormente a imaxe sexa dun único edificio homoxéneo e illado na parcela. Cada unha destas naves destínase a un uso específico propio da actividade para desenvolver.

O edificio ten unha única planta sobre rasante, excepto na zona de oficinas onde se proxectan dúas plantas, aínda que a súa altura total é inferior á das zonas de actividade industrial. A cuberta resólvese en cada corpo, lixeira tipo deck, a dúas augas. Na zona de oficinas será plana tipo investida. O edificio desenvólvese en tres grandes naves encostadas entre sí para aloxamento das cámaras frigoríficas ao redor das cales se van articulando o resto de edificacións, dependendo das necesidades de uso de cada zona específicas, nunha serie de volumes con distinta altura, todos sobre rasante e dunha única planta, excepto nas oficinas onde hai dúas. En conxunto é un edificio illado. A cuberta é lixeira a dúas augas na zona industrial e plana investida sobre as oficinas. Os cerramentos serán de panel prefabricado de formigón, en tonalidades claras de espesor adecuado acorde coa eficiencia enerxética do edificio.

O total da superficie útil de planta baixa é 8952.44 m2, o total superficie útil de planta alta é 825.60 m2 e o total de superficie construída 12599.24 m2.

O orzamento de execución material desta costrución ascende a 3.148.344,98 euros.