Unha persoa excarcerada despois de sufrir unha saída de vía co vehículo no que viaxaba nas Pontes de García Rodríguez

Os servizos de emerxencia interviñeron na tarde de hoxe para axudar a unha persoa que quedou atrapada dentro do seu vehículo despois de saírse da vía no concello coruñés de As Pontes de García Rodríguez.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o ferido foi excarcerado polos Bombeiros do Eume e trasladado en ambulancia ata o centro hospitalario de referencia.

Os feitos tiveron lugar pasadas as 16:30 horas da tarde de hoxe. Nese momento, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibiron a chamada dun particular que informaba dun accidente á altura do lugar das Congostras, na parroquia de San Martiño de Goente.

Ademais da intervención dos membros do Servizo de Extinción Prevención de Incendios e Salvamento, desde o 112 Galicia solicitouse tamén a colaboración dos profesionais de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 e dos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía local.

Colisión múltiple en Xermade

Por outra banda, á mesma hora, un accidente entre tres turismos saldouse cunha persoa ferida na LU-540, á altura do punto quilométrico 35, no concello lucense de Xermade.

De acordo coa información facilitada aos xestores do 112 Galicia, o ocupante dun dos vehículos necesitaba asistencia médica por mor das lesións sufridas a causa do impacto.

Con estes datos, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasou aviso aos servizos sanitarios, aos Bombeiros de Vilalba, á Garda Civil, aos voluntarios de Protección civil e ao persoal de mantemento das estradas.