Unha persoa excarcerada tras unha colisión entre dous coches en Antas de Ulla

Un choque entre dous coches a pasada noite en antas de Ulla saldouse cunha persoa ferida. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, a vítima tivo que ser excarcerada polos Bombeiros de Chantada, ao quedar atrapada no interior dun dos turismos implicados no accidente.

Sucedeu na estrada que une o Pazo de Vilane e o Castro de Amarante, ao fío das 21:45 horas. Nese momento, unha persoa particular contactaba co 112 Galicia para alertar do ocorrido.

Acto seguido, o persoal do 112 Galicia puxo a situación en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, da Garda Civil de Tráfico, dos Bombeiros de Chantada e do GES de Monterroso.

Accidente sen feridos

Por outra banda, ao fío das 6:40 horas desta madrugada, o 112 Galicia tivo constancia dun tren que bateu contra un turismo a cen metros do apeadeiro de Madeiro, en Cervo. No momento do impacto, o tren circulaba sen pasaxeiros e ningunha persoa se atopaba no interior do turismo accidentado.

Foi o persoal de Adif quen alertou dos feitos ao 112 Galicia e, decontado, dende o 112 Galicia se pasaba o aviso ao 061-Urxencias Sanitarias, á Garda Civil, ao GES de Cervo, aos Bombeiros de Viveiro e a Protección Civil.

Unha vez no lugar do accidente, os servizos de emerxencia inspeccionaron o vehículo e revisaron a zona por se había vítimas e non atoparon a ningunha persoa.

Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, todo apunta a que tivo lugar unha saída de vía e o coche foi abandonado no lugar do accidente.