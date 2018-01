Unha persoa ferida tras ser atropelada en Rianxo

Connect on Linked in

Unha persoa resultou ferida esta tarde despois de ser atropelada no termo municipal coruñés de Rianxo. Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, a vítima tivo que ser trasladada ata un centro hospitalario.

Os feitos producíronse na DP-7202, concretamente no punto quilométrico 3, na parroquia de Asados. O 112 Galicia tivo constancia do atropelo ás 17:00 horas, a través do aviso do 061-Urxencias Sanitarias.

Acto seguido, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasaba o aviso á Policía Local, á Garda Civil de Tráfico, a Protección Civil e aos Bombeiros de Boiro.

Atropelo a un neno

Ademais, en Ribeira, un atropelo saldouse cun neno ferido. Os feitos ocorreron ás 18:10 horas, á altura do número 120 da Avenida da Coruña.

Foi a esa hora cando un particular alertaba dos feitos ao 112 Galicia. De inmediato, dende o CIAE informouse do sucedido ao 061-Urxencias Sanitarias, á Policía Local, aos Bombeiros de Ribeira e a Protección Civil.