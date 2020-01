Unha persoa perde a vida a causa dun atropelo na AP-9, ao paso por Pontevedra

A AP-9 rexistrou onte á tarde un atropelo que causou a morte a unha persoa.

Ocorreu no acceso sur á autopista, en Pontevedra, cando daban as sete e media da tarde de onte.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, un vehículo alcanzou a un peón, que perdeu a vida ao sufrir lesións totalmente irrecuperables. Así o constataron os profesionais sanitarios que se desprazaron ao lugar do accidente, despois de recibir o 112 diversas chamadas doutros condutores, que foron testemuñas do sinistro e do estado no que quedou a persoa tras sufrir o impacto.

Ademais dos efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, acudiron ao punto os axentes da Garda Civil de Tráfico, que tratar de coñecer todos os detalles sobre este accidente mortal.