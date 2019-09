Unha persoa perdeu a vida tras envorcar o tractor que manexaba en Vila de Cruces

Unha persoa faleceu esta tarde tras envorcar o tractor que dirixía polo estrada de Arbian a Combarro, no concello pontevedrés de Vila de Cruces.

Como consecuencia do envorco, a vítima quedou atrapada baixo o vehículo, polo que foi preciso a intervención dos bombeiros da cidade para liberala.

A alerta sobre este suceso recibiuse no 112 Galicia ao fío das 13:30 horas mediante un aviso do servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que mobilizaba ao helicóptero medicalizado con base en Santiago ao lugar de Santa María de Piloño para atender a un home posiblemente atrapado a causa da envorcadura dun tractor. Deste xeito, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) 112 Galicia informou aos Bombeiros do Deza para poder liberar á vítima.

Aínda con todo, e pese aos esforzos dos servizos sanitarios, nada puideron facer por salvar a vida da persoa.

Cos equipos de emerxencias colaboraron os voluntarios de Protección Civil da localidade e tamén os axentes da Garda Civil de Tráfico e Policía Local, que tratan de recoller toda a información sobre o suceso.

Atropelo en Viveiro

Ademais, unhas horas máis tarde, dúas rapazas resultaron feridas tras ser atropeladas por un autobús cando realizaba a ruta escolar e no que viaxaban 32 alumnos sen que ningún deles resultase ferido.

O accidente sucedeu, ao fío das 15:45 horas desta tarde, na Rúa Antonio Ledesma, á altura dos institutos, no concello de Viveiro. Nese intre, varias persoas particulares contactaban co 112 Galicia para alertar do atropelo e indicaban que, posiblemente, unha das nenas podería atoparse atrapada.

Axiña, os xestores de emerxencia do 112 Galicia puxeron a situación en coñecemento dos servizos sanitarios de urxencia, dos axentes da Garda Civil de Tráfico e dos Bombeiros de Viveiro que, xa no lugar, confirmaron que non se precisaba o uso de material de excarceración xa que ambas menores atopábanse accesibles. Ademais, solicitouse a colaboración da membros Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil da localidade.

Finalmente, os servizos sanitarios informaron ao 112 Galicia do traslado das rapazas feridas ata o Hospital da Mariña.