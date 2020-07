Unha persoa resulta ferida no Porriño despois de caer co seu vehículo ás vías do tren

Unha persoa resultou ferida tras sa√≠rse da v√≠a co seu veh√≠culo e caer √°s v√≠as do tren cando circulaba √° altura do pol√≠gono industrial de As G√°ndaras, no concello pontevedr√©s do Porri√Īo.

O 112 Galicia tivo constancia dos feitos poucos minutos antes das doce horas deste mediodía tras recibir a chamada de alerta dos axentes da Policía Local. Segundo indicaban, un coche caera ás vías do tren e o seu ocupante parecía necesitar asistencia sanitaria.

Para garantir a atenci√≥n do ferido e a retirada do veh√≠culo coa maior seguridade posible, desde o 112 p√ļxose en alerta ao persoal de ADIF, que confirmou a inactividade nese punto da v√≠a f√©rrea. A√≠nda as√≠, foi necesario interromper a electricidade no tramo onde tivo lugar o incidente.

Cómpre sinalar que o condutor se atopaba liberado e accesible, de feito, puido saír polos seus propios medios do interior do turismo.

Dese xeito, desde o Centro Integrado de Atenci√≥n √°s Emerxencias (CIAE) 112 Galicia p√ļxose en marcha un operativo que contou coa intervenci√≥n dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Baixo Mi√Īo, Garda Civil de Tr√°fico e membros de Protecci√≥n Civil da localidade.

Nada máis chegar ao punto e descartar o uso do material de excarceración para liberar ao ferido, os equipos de emerxencia sinalizaron a zona para proceder á retirada do vehículo.

En concreto, confirmaron a Europa Press fontes sanitarias, foron mobilizadas d√ļas ambulancias, unha de soporte vital avanzado e outra de soporte vital b√°sico. A segunda foi a que trasladou ao home ferido, L. M. J. J., de 19 anos, ao Hospital √Ālvaro Cunqueiro de Vigo.