Unha persoa resultou ferida a causa dunha colisión entre dous turismos en Tui

Unha persoa resultou ferida a causa dunha colisión entro dous turismos, un deles envorcado, na estrada que comunica os concellos de Gondomar e Tui.

Eran as 17:00 horas desta tarde cando o 112 Galicia recibiu a chamada dun particular que daba conta dun forte impacto entro dous vehículos, na PO-340, ao paso pola parroquia tudense de Randufe. Igualmente, pedía asistencia sanitaria para os posibles feridos e atrapados. De feito, un dos vehículos implicados realizou unha chamada automática a través do sistema eCall o que permitiu coñecer aos servizos de emerxencia a localización exacta do sinistro.

Decontado, desde o 112 Galicia avisouse aos Bombeiros do Baixo Miño e aos membros do GES da Guarda aínda que, xa no lugar, descartouse o uso do material de excarceración tras comprobar que o único ocupante do vehículo envorcado estaba liberado. Ademais, solicitouse a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos axentes de Tráfico e da Policía Local e dos voluntarios de Protección Civil da localidade.

Finalmente, a persoa foi evacuada con lesións de diversas consideración ao centro hospitalario de referencia.

Así mesmo, o accidente deixou numerosos restos na vía, polo que foi necesaria a participación do persoal de mantemento da Axencia Galega de Infraestruturas co fin de recuperar as condicións de seguridade da calzada.