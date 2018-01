Unha persoa resultou ferida de consideración tras envorcar o turismo que conducía en Muíños

Connect on Linked in

Os servizos sanitarios de urxencias trasladaron na tarde de onte a unha persoa que resultou ferida ao envorcar o turismo que conducía en Muíños.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o accidente produciuse ás 19:30 horas de onte no Lugar de Prado de Limia, concretamente na estrada que une este punto co centro urbano da localidade ourensá.

Como consecuencia do impacto, o condutor quedou atrapado no interior do vehículo, polo que necesitou da axuda dos membros do GES de Muíños para saír do vehículo e ser atendido polos profesionais de Urxencias Sanitarias.

Nun primeiro momento, o ferido non reaccionaba, aínda que pouco a pouco foi recobrando a consciencia. Finalmente, foi trasladado en ambulancia ao centro hospitalario de referencia.

Foi unha persoa que pasaba por alí quen atopou o vehículo accidentado e de inmediato chamou ao 112 Galicia para pedir axuda. A partir dese momento, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo que completaron os axentes da Garda Civil de Tráfico.

Ferido un camioneiro en Mos

Por outra banda, outro vehículo, neste caso un camión, tamén envorcou esta noite pasada no enlace coa A-55 desde a AP-9 en sentido Porriño, ao paso polo concello de Mos. Como consecuencia do golpe, o condutor resultou ferido e foi evacuado nunha ambulancia de Urxencias Sanitarias ao centro médico máis próximo.

O sinistro rexistrouse ás 23 horas de onte e desde o CIAE 112 Galicia avisouse aos efectivos do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento do Baixo Miño e aos membros do Servizo Local de Emerxencias de Mos, que comprobaron que o ferido estaba liberado e accesible.

Posteriormente, un guindastre encargaríase da endereitar e retirar o vehículo da vía.