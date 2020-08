Unha persoa resultou ferida de consideración tras verse implicada nunha colisión frontal entre dous vehículos en Ponteareas

Unha persoa sufriu feridas de consideración como consecuencia dunha colisión frontal entre dous vehículos en Ponteareas.

No sinistro tamén resultou ferida outra persoa, aínda que de carácter leve. Así o indicaron os efectivos de emerxencias a través do 112 Galicia unha vez que remataron a súa intervención coa excarceración dunha das vítimas.

Efectivamente, o impacto entre un turismo e unha furgoneta na PO-403, na parroquia de Angoares, provocou que un dos ocupantes quedase atrapado no interior dun dos vehículos implicados. Isto obrigou intervir aos Bombeiros-GES de Ponteareas, que, finalmente, rescataron á persoa e facilitaron a asistencia ao equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Así, a persoa foi evacuada, xunto con outro ferido, ao centro hospitalario de referencia.

Foi unha persoa particular quen contactou co 112 Galicia ás 18:30 horas de onte para dar conta da situación e pedir a asistencia dos servizos de emerxencias. Deste xeito, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias púxose a traballar nun operativo no que, ademais de bombeiros e sanitarios, participaron axentes da Policía Local e da Garda Civil.

Outro choque frontal en Cabana de Bergantiños

Ademais, en Cabana de Bergantiños, produciuse outro accidente de características similares ao tratarse dunha colisión frontolateral entre dous turismos.

Sucedeu durante a medianoite na parroquia de Cundíns e tres persoas necesitaron asistencia médica debido ás múltiples feridas que presentaban.

Tamén neste caso o operativo activouse tras recibir o 112 Galicia a alerta dunha persoa particular. Así, avisouse aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do GES de Ponteceso e voluntarios de Protección Civil.