Unha relectura da feminidade a través de fotografías anónimas mercadas en rastros

Ao longo dos anos, a decana da Facultade de Belas Artes, Silvia García, foi conformado unha colección de preto de 500 fotografías de mulleres anónimas mercadas en rastros e mercados. Son mulleres descoñecidas, das que non se sabe o seu nome, a súa procedencia, dedicación, etc. É dicir, carecemos dun contexto para poder interpretar as imaxes, algo que a docente aproveitou para deseñar unha exposición cunha escolma das instantáneas que permita facer unha relectura da feminidade. Tras o seu paso pola Biblioteca central de Pontevedra, a mostra chega agora ao campus de Vigo, onde estará ata o día 27, co patrocinio da Unidade de Igualdade.

A exposición Relecturas da feminidade. Rastro Material comprende unha selección de preto de 50 fotografías domésticas, realizadas principalmente entre as décadas de 1920 e 1950. García explica que o seu obxectivo é “propoñer unha relectura das imaxes fotográficas feitas nunha contorna doméstica para intentar desfrizar o significado que lle atribuímos a unhas fotografías das que descoñecemos o contexto”. Imaxes de mulleres adultas, nenas ou grupos, sacadas en exteriores, interiores, pousando, traballando, na praia, etc. que amosan diferentes contextos, lugares, momentos e ambientes. De feito, a mostra conta cunha furna para que as persoas que a visiten poidan deixar as súas impresións sobre as imaxes, respondendo a preguntas que se fan sobre as interpretacións das fotografías. Coas respostas acadadas nos tres campus, a intención da docente é continuar afondando nunha análise sobre a interpretación que a sociedade fai das representacións fotográficas das mulleres, tratando de identificar as diferentes respostas segundo a xeración dos espectadores. Por exemplo, explica que a xente de máis idade identifica “un tipo de poses semellantes ás das actrices do Hollywood da década de 1950, que a xente máis nova non recoñece”.

Ademais, esta mostra tamén quere propoñer unha reflexión sobre o efémero do formato fotográfico dixital, xa que as imaxes en papel deixan un “rastro material” que se garda nas casas, se herda xeración tras xeración en forma de coleccións e álbums, pero as dixitais está supeditas á duración dos dispositivos de almacenaxe.

A fotografía, con poucas diferencias arredor do mundo

A decana de Belas Artes relata que comezou a realizar esta colección que abrangue máis de 500 fotos, intrigada por unha imaxe de Alice Liddel fotografiada por Lewis Carroll. “Pousaba enfadada, mesmo enfurruñada, e aí naceu o meu interese pola relación entre os fotógrafos, normalmente homes, e as protagonistas femininas”. Así, comezou a buscar e mercar imaxes de mulleres anónimas en mercados e rastros, xentes de todo o mundo, dende Xapón a EEUU pasando por Europa, tratando de ver as diferentes actitudes, poses, escenografías, etc. Unha primeira análise permitiulle concluír que existen moitas menos diferencias das esperadas, xa que a arte fotográfica foise estendendo polo mundo, levada polos pioneiros a todos os países, pero mantendo unhas características similares, adaptadas a cada contexto cultural. “As imaxes de xente sentada ou de pé cunha man nunha cadeira son comúns a case calquera lugar”, explica, “porque as fotos de estudo realizadas por profesionais son moi semellantes”. A diferencia máis salientable que atopou é que as fotos familiares en EEUU adoitaban ser menos serias, menos sobrias, que as europeas, realizábanse nun ambiente máis distendido”, sobre todo cando se trata de instantáneas domésticas, e non profesionais. Cos resultados da enquisa desta exposición, tratará de darlle continuidade a esta investigación, para identificar as diferentes percepcións, estereotipos e suposicións que se crean arredor de imaxes descontextualizadas de mulleres.

Relecturas da feminidade trasladarase á Biblioteca central do campus de Ourense entre os días 6 e 15 novembro e os días 25 e 26 deste mes terán lugar tamén charlas e un obradoiro co título As mulleres detrás da cámara, impartido polas cineastas Xisela Franco e Andrea Zapata.