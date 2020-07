Unha saída de vía sáldase cunha persoa excarcerada na Coruña

Os servizos de emerxencia intervi√Īeron na noite de onte para liberar unha persoa atrapada no interior do seu veh√≠culo despois de sufrir unha sa√≠da de v√≠a na Coru√Īa.

√Ās 21:30 horas, o 112 Galicia foi informado dun accidente pr√≥ximo √° Universidade de Arquitectura. Segundo a informaci√≥n facilitada aos xestores do 112, o turismo sa√≠use completamente da v√≠a e caeu por un desnivel. Tras o impacto, o ocupante do veh√≠culo non era quen de abandonalo polos seus propios medios.

As√≠, desde o 112 Galicia solicitouse a intervenci√≥n dos Bombeiros da Coru√Īa, dos axentes da Polic√≠a Local e avisouse tam√©n aos voluntarios de Protecci√≥n Civil.

Unha vez no lugar dos feitos, os equipos de emerxencia empregaron o material de excarceraci√≥n para liberar √° persoa que, finalmente, puido ser trasladada ao Complexo Hospitalarios Universitario da Coru√Īa polos servizos sanitarios de urxencia.