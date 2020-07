Unha sucesión de accidentes na AP-9 deixa dúas persoas feridas en Padrón

O tráfico na AP-9 viuse afectado nas primeiras horas da mañá de hoxe debido a unha secuencia de accidentes á altura do municipio coruñés de Padrón.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia polos equipos de intervención que acudiron ao lugar dos feitos, a raíz dos impactos, dúas persoas foron atendidas polo equipo médico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Todo comezou sobre as 05:45 horas cando un particular chamou ao 112 para dar conta do incidente. No seu relato, o alertante indicaba que se saíra da vía co seu turismo preto da saída de Vilagarcía e estaba algo desorientado. Para auxilialo, outro condutor achegouse ao punto para sinalizar o vehículo sinistrado.

Dese xeito, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia puxeron a situación en coñecemento do GES de Padrón, dos axentes da Garda Civil de Tráfico e do servizo de mantemento da vía.

Minutos máis tarde, outros particulares contactaban co 112 para informar do choque dun camión, de transporte de madeira, contra un dos turismos que estaba parado no punto quilométrico 93 da autoestrada.

Malia a que os ocupantes dos vehículos non presentaban feridas de consideración, pediuse de igual modo a intervención dos servizos sanitarios para prestar asistencia aos implicados nos accidentes.

Cómpre sinalar que os xestores do 112 pasaron aviso igualmente á Policía Local e aos membros de Protección Civil de Padrón.