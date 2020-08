Unha veciña de Cambre resultou ferida a causa da explosión dun alambique

A explosi贸n聽dun alambique provocou diversas queimaduras a unha veci帽a do Concello de Cambre.

Probablemente, a acumulaci贸n de gases procedentes da fermentaci贸n fixo explosionar o aparello sen causar danos na estrutura do inmoble. Iso si, ocasionou lesi贸ns de diversa consideraci贸n 谩 muller, que tivo que ser atendida e evacuada ao centro hospitalario de referencia.

C贸mpre sinalar que este suceso produciuse 谩s 13:30 horas de hoxe no lugar de Gamelas, segundo explicaron os familiares que chamaron ao 112 Galicia para pedir asistencia m茅dica urxente para a se帽ora, pois se queixaba da dor que lle provocaban as feridas. Deste xeito, desde o Centro Integrado de Atenci贸n 谩s Emerxencias de Galicia, solicitouse a intervenci贸n dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e dos Bombeiros de Arteixo, que, xunto cos membros do Servizo Local de Protecci贸n Civil, comprobaron que a explosi贸n nin causara incendio nin danos na estrutura.

Foron os efectivos do parque comarcal quen, tras valorar a situaci贸n, indicaron que, posiblemente, a acumulaci贸n de gases de fermentaci贸n ocasionara a explosi贸n do alambique no soto da vivenda.

Neste operativo tam茅n participaron os axentes da Polic铆a Local e da Garda Civil.