Unha veciña de Salceda, afectada polo intenso fume provocado por un incendio na súa cociña

Os servizos sanitarios de urxencia trasladaron esta mañá a unha muller con síntomas de intoxicación por inhalación de fume debido a un incendio orixinado na súa cociña.

Ocorreu de madrugada, ao fío das cinco desta mañá, no lugar do Coto, en Salceda de Caselas. Alí acudiu unha dotación do parque comarcal de Bombeiros do Baixo Miño para facer fronte a un lume que estivo localizado na campá extractora.

Con todo, o resto da vivenda viuse afectada pola intensa fumareda, o que, ademais provocou síntomas de intoxicación á dona da vivenda, polo que foi evacuada ao centro médico de referencia.

Este operativo púxose en marcha tras recibir o 112 Galicia a chamada de emerxencia dunha persoa particular, que indicou que estaban todos fóra da vivenda, pero, pouco despois solicitou asistencia médica para a muller, que estaba nerviosa e tamén inhalara fume.

Así, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia pediu a colaboración dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como dos axentes da Garda Civil, Bombeiros do Baixo Miño e voluntarios de Protección Civil da localidade.

Cociña calcinada en Ourense

Por outra banda, o 112 Galicia tivo coñecemento doutro incendio en Ourense, no que tamén se viu afectada a cociña da vivenda. Neste caso, ardeu por completo a estancia. Así o confirmaron os bombeiros da cidade tras a completa extinción do lume.

O incendio comezou ás 18:30 horas de onte na Rúa Padre Feijoó e, por fortuna, ninguén resultou afectado.