Unha web que usa o logo da Comisión Europea cobra 59 euros por renovar a tarxeta sanitaria

Na páxina de inicio da web, só se aclara que pertence a unha empresa privada nun parágrafo colocado ao final, cun tamaño de letra substancialmente menor ao do resto e nunha posición que non garante que o usuario acceda a esta información antes de solicitar a renovación da tarxeta sanitaria europea.

Publicidade enganosa

FACUA lembra que no seu artigo 7, relativo aos “actos de engano”, a Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de Competencia Desleal establece que se consideran desleais, entre outras prácticas, calquera que “sexa susceptible de inducir a erro ás persoas ás que se dirixe ou alcanza” sobre cuestións como a “natureza”, “características” e “as vantaxes realmente ofrecidas”.

