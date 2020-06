Unha xornada para orientar aos futuros profesionais da Organización Industrial

Comezar a carreira docente e investigadora 茅 un proceso ao que os titulados e tituladas se enfrontan con multitude de inc贸gnitas e d煤bidas. Para crear un punto de encontro naceu hai xusto un ano a聽Adingor Joven, unha asociaci贸n centrada no eido da Organizaci贸n Industrial, e liderada por dous investigadores novos do Grupo de Ingenier铆a de Organizaci贸n da Escola de Enxe帽er铆a Industrial da UVigo, Iv谩n Gonz谩lez e Mar Fern谩ndez. Nela agr煤panse investigadores novos de 12 universidades espa帽olas que est谩n comezando a s煤a carreira acad茅mica.

Agora, tras un primeiro ano centrado en po帽er en marcha este colectivo, organizan o seu primeiro evento,聽unha xornada en li帽a e de balde que ter谩 lugar o vindeiro 8 de xullo聽no marco do Congreso de Ingenier铆a de Organizaci贸n (CIO). Gonz谩lez e Fern谩ndez consideran que este pode ser un evento 鈥渄e moito interese para diferentes colectivos, xa que o programa engloba unha sesi贸n de orientaci贸n predoutoral, outra de orientaci贸n posdoutoral e, finalmente, unha sesi贸n de docencia e aprendizaxe鈥. A xornada est谩 orientada principalmente a persoas novas 鈥渜ue se est谩n iniciando no eido acad茅mico鈥.

Adingor Joven naceu ao abeiro da Asociaci贸n para el Desarrollo de la Ingenier铆a de Organizaci贸n, presidida por el profesor J. Carlos Prado. Tr谩tase dun colectivo nacional que ten como obxectivo o desenvolvemento, a difusi贸n e a defensa desta disciplina e agrupa a todos os profesionais do mundo acad茅mico (profesores, investigadores鈥) relacionados coa enxe帽ar铆a de organizaci贸n. Coa posta en marcha de Adingor Joven apostouse por agrupar a aquelas persoas que estaban comezando a desenvolver a s煤a carreira docente-investigadora 鈥渆 cuxas preocupaci贸ns e intereses foran m谩is oi menos homox茅neas鈥.

Adingor Joven, relatan os seus dous coordinadores, naceu con tres piares b谩sicos. Por unha banda c茅ntranse na docencia, co obxectivo de promover e apoiar a innovaci贸n docente (novas tecnolox铆as, docencia online, gamificaci贸n, engagement), as铆 como a actualizaci贸n dos plans de estudo e os contidos para satisfacer as novas esixencias do mercado laboral. No que se refire ao eido da investigaci贸n, traballan para 鈥渇omentar e impulsar a investigaci贸n punteira no 谩mbito da Enxe帽er铆a de Organizaci贸n, prestando especial atenci贸n aos mozos e mozas que se atopan nas primeiras etapas da carreira investigadora (per铆odo predoutoral, tese, etapa posdoutoral)鈥. Do mesmo xeito, tam茅n apostan por potenciar o networking e as colaboraci贸ns cient铆ficas entre os seus membros. Finalmente, o terceiro piar do colectivo 茅 a promoci贸n da transferencia do co帽ecemento e os novos avances cient铆ficos en Enxe帽ar铆a de Organizaci贸n do 谩mbito acad茅mico 谩 industria e 谩s administraci贸ns p煤blicas. Neste sentido, desde Adingor Joven fan fincap茅 鈥渘a necesidade de compartir experiencias, lecci贸ns aprendidas e gu铆as de boas pr谩cticas, organizando e apoiando eventos para este fin鈥.

Tres sesi贸ns tem谩ticas

A xornada desenvolverase en tres sesi贸ns de traballo. A primeira delas, de 09.30 a 11.30 h, centrarase na orientaci贸n na etapa predoutoral, co obxectivo de 鈥渄ifundir, dar a co帽ecer e describir experiencias鈥 da parte m谩is inicial da carreira investigadora, 茅 dicir, 鈥渁 tese de doutoramento鈥. Nesta parta da xornada exporanse unha serie de cuesti贸ns como 鈥渙 cami帽o a seguir para a elaboraci贸n da tese, os tipos de teses que existen, etc. para pechar cunha mesa redonda coa participaci贸n de estudantes de doutoramento que relatar谩n as s煤as experiencias neste proceso.

A segunda sesi贸n, de 12.00 a 14.00 horas, centrarase na etapa posterior, a que arranca tras a lectura da tese que, como explica Iv谩n Gonz谩lez, 鈥溍 na que un se adoita plantexar cales son as opci贸ns de futuro鈥. Para axudar a aquelas persoas que se atopan nese intre, a sesi贸n conta nunha mesa redonda na que participan d煤as persoas 鈥渜ue est谩n avanzadas na s煤a etapa de posdoutoramento e poden contar a s煤a experiencia dende puntos de vista moi distintos: dende un eido completamente acad茅mico e dende unha empresa con vinculaci贸n coa universidade.

A xornada pecharase cunha sesi贸n sobre a docencia e a aprendizaxe, que ter谩 lugar de 17.00 a 19.00 horas. Nela abordaranse as novas tendencias e ferramentas acad茅micas que est谩n desenvolvendo os membros de Adingor joven, ao tempo que se dar谩n a co帽ecer experiencias neste eido, como a docencia e aprendizaxe por proxectos, as ferramentas de engagement ou un 鈥渕anual de supervivencia鈥 do profesor novato, entre outras.

As mesas redondas ser谩n moderadas por investigadores da UVigo e contan coa participaci贸n tam茅n de representantes de universidades como a Polit茅cnica de Madrid, a Universidade do Pa铆s Vasco, a de Burgos ou a de Sevilla.