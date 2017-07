A Unidade de Atención a Centros de Educación non atende as chamadas telefónicas

A Unidade de Atención a Centros (UAC) da consellaría de Educación non atendeu, durante os últimos días de xuño, as chamadas que se realizaban desde as direccións dos centros. Segundo indicaron de diversos centros, pasados estes días e unha vez establecida comunicación co persoal da UAC, comentaron que tiñan orde de non atender as chamadas dos centros por estar en mínimos de persoal e estar a realizar outras funcións.