Unidas Podemos aposta pola rexeneración urbana e polo impulso ao mercado de alugueiro a prezos regulados como piares das políticas de vivenda pública

«A vivenda é un dereito. Así o vimos defendemos desde hai anos desde Unidas Podemos, agora desde o Goberno do Estado, apostando con determinación pola regulación dos prezos no mercado de alugueiro como onte mesmo demandaba a Eurocámara», demandou hoxe Antón Gómez Reino, deputado de UP e voceiro de Galicia en Común.

«Temos claro cal é o camiño: apostamos pola rexeneración urbana fronte á edificación de nova planta que resta espazos abertos á veciñanza, e concentrar os esforzos en incrementar a oferta pública de vivenda de aluguer nun mercado regulado», engadiu.

Unidas Podemos cualifica de propaganda baldía o denominado Pacto Social pola Vivenda 2021-2015 publicitado pola Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo tras máis dunha década de inacción na que se favoreceu claramente a especulación privada.

É un plan fantasioso e baleiro de contido. Fogos de artificio en titulares nos que se compromete unha mobilización de 1.080 millón de euros ‘de fondos públicos e privados’ sen detallar que o mesmo executivo do PP tivo afogada, esquecida e sen regular nunha necesidade básica como a vivenda.

Salientar que os datos da hemeroteca e dos orzamentos autonómicos destes últimos anos son testaláns e moi claros na absoluta inacción en vivenda de protección autonómica (VPA) e nas políticas de rehabilitación e habilitabilidade dos sucesivos Gobernos de Feijóo desde 2009.

¿Cantas vivendas protexidas se iniciaron no cuadrienio 2015-2019: Foron 5. ¿Cantas vivendas se mobilizaron de 2016 a 2019 dentro do programa de vivenda baleira? 20 en toda Galicia. ¿Cal é a porcentaxe do PIB que se asignou a vivenda nos orzamentos do 2020? O 0,12%. ¿E cantos millóns destina á vivenda no proxecto orzamentario do 2021? 85,8 millóns.

Chamanos a atención o exiguo da cantidade que a Xunta do PP de Feijóo pretende adicar a vivenda neste ano moi lonxe dos mil millóns publicitados o mércores. Claro contraste coa determinación amosada polo Goberno do Estado nos PGE xa aprobados nos que a suba é dun 368%, cun total de 2.253 millóns en políticas de Vivenda.

Coas políticas de desertificación industrial dos Gobernos do PP, cómplices coas grande empresas como Endesa e Gamesa que agora pechan, coas que xa pecharon, como Poligal, e coas que atravesan severas dificultades como Alu Ibérica e Alcoa, entre outras, é altamente improbable que os mozos e mozas galegas menores de 35 anos poidan optar a comprar unha vivenda tal e como Feijóo lles promete.

Instamos a Xunta de Alberto Núñez Feijóo a que tome en serio a vivenda como unha necesidade básica das galegas e dos galegos, logo dunha década absolutamente inútil no investimento en vivenda social, unha eiva que quedou ao descuberto nunha pandemia que probou a importancia de ter un teito no que acubillarse.